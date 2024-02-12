Безработица по итогам 2023 года снизилась почти по всей России

Рост безработицы зафиксирован лишь в Дагестане и Камчатском крае

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уровень общей безработицы снизился по итогам 2023 года почти во всех регионах страны, а число занятых увеличилось в декабре 2023 года до 74,2 млн человек, что является рекордным значением декабря с 2005 года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в понедельник.

"Наблюдается снижение уровня общей безработицы во всех регионах страны, за исключением республики Дагестан, где отмечается прирост с 11,6% до 12,5%, и Камчатского края, где при низком уровне безработицы в 2,7% произошло увеличение до 3,5% с декабря 2022 года", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Там также сообщили, что до рекордных значений увеличилась численность занятых в декабре прошлого года. Она составила 74,2 млн человек, что является самым высоким показателем в последний месяц года с 2005 года.

Наибольшее снижение уровня безработицы зарегистрировано в Астраханской области и республике Северная Осетия-Алания - минус 3,4 и минус 3,3 процентных пункта соответственно, отмечается в сообщении.

В других регионах, таких как республики Тыва, Коми и Хакасия, Нижегородская область и республика Калмыкия, безработица снизилась на 2,8 - 2,1 процентных пункта.

При этом в четырех регионах уровень безработицы остался прежним с конца 2022 года: Алтайском крае, Орловской, Рязанской, Сахалинской областях.

Как отметила Татьяна Голикова, чьи слова приводят в аппарате, по итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%, что является самым низким показателем с 1992 года.