Безработица в РФ в феврале 2024 года обновила исторический минимум

Она опустилась до 2,8% с 2,9% в январе

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в России в феврале 2024 года составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, следует из данных Росстата.

В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%. Это был предыдущий исторический минимум, достигнутый в октябре прошлого года и удержавшийся в ноябре, после чего в декабре показатель вырос до 3,0%.

Ещё ранее, с июля по сентябрь, безработица в РФ находилась на уровне 3,0%.

В июне прошлого года уровень безработицы в РФ равнялся 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в феврале 2024 года составила 2 млн 109 тыс. человек, что на 41 тыс. ниже показателя января 2024 года.