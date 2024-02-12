Суд арестовал акции и активы Ивановского завода тяжелого станкостроения

Это обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры об истребовании активов в пользу государства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ивановской области по иску Генеральной прокуратуры принял обеспечительные меры и наложил арест на 100% акций, принадлежащих Владимиру и Михаилу Бажановым, а также имущество ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", говорится в материалах суда.

В начале февраля Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и наложении ареста на акции завода, а также акции и доли других компаний, подконтрольных Бажановым. Суть претензий не поясняется.

В частности, Генпрокуратура просит истребовать у Бажановых, а также у принадлежащих им АО "ИЗТС", ООО "Техинвест", ООО "Инвестпроект", которые занимаются арендой и управлением имуществом, в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения и АО "ИЗТС". Кроме того, Генпрокуратура также просит изъять у Ларисы Арбузниковой (гендиректор завода тяжелого станкостроения - ИФ) и АО "ИЗТС", принадлежащие им 100% долей в уставном капитале ООО "Станки и инструмент".

Все акции после изъятия должны быть направлены на счет Росимущества.

Отмечается, что данные предприятия привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Кроме того, в качестве третьих лиц к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Департамент управления имуществом Ивановской области, АО "Специализированный регистратор "Компас", а также госкорпорация "Ростех" .

Суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об обеспечительных мерах и арестовал движимое и недвижимое имущество Ивановского завода тяжелого станкостроения, ООО "Станки и инструмент", а также акции завода станкостроения и АО "ИЗТС". Кроме того, арест наложен на 100% долей в уставном капитале "Станки и инструмент".

Кроме того, суд запретил органам управления спорных заводов принимать управленческие решения, в том числе о дивидендах, сделках с имуществом. Также суд запретил регистратору "Компас" вносить изменения в реестр акционеров спорных компаний, налоговой - в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления, Росреестру - регистрировать изменения в ЕГРИП в отношении объектов их недвижимого имущества.

Следующее заседание по делу назначено на 4 марта.

Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, ранее был одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоёмких станков и входил в число системообразующих предприятий России. В 2008 году на заводе случился сильный пожар, после чего у предприятия начались финансовые трудности. В 2019 году произошел еще один пожар, в результате которого выгорел еще один из цехов предприятия. В 2014 году ООО "Стан" (входит в холдинг "Стан" - одна из крупнейших российских интегрированных компаний в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, находится под контролем дочерней структуры ГК "Ростех" - ООО "РТ-Капитал") приобрело два корпуса завода. В результате на предприятии было образовано два юридических лица: ООО "ИСЗ", входящее в "Стан" и ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения".

В настоящее время, согласно материалам суда, Ивановский завод тяжелого станкостроения принадлежит Бажановым частично напрямую, а частично - через подконтрольным им "Инвестпроект" и "Техинвест".

Выручка предприятия в 2022 году составила 1,67 млн рублей, чистая прибыль - 1,9 млн рублей. Финпоказатели за 2023 год предприятие пока не раскрывало.