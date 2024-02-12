Подмосковный суд вынес приговор членам банды похитителей с Украины

Участники преступной группы получили от 9 до 19 лет колонии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мособлсуд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 19 лет участникам украинского преступного сообщества, занимавшимся похищениями людей, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

"Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова", - заявили в ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. "а", "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда вооружения).

Суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Пызин приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Тавгорашвили приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, ему назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Капкаеву суд приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. рублей, ограничению свободы сроком на 1 год.

"Остальные осужденные приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также им назначены штрафы и ограничение свободы", - сказали в прокуратуре.

Судом и следствием установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года "граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, ранее имеющие отношение к деятельности силовых структур Украины, находясь на территории Киева, создали и возглавили преступное сообщество".

Участниками банды были Макаров, Пызин, Усенко, Дунаев, Тавгорашвили, Исмаилов, Капкаева, Кормич, Максим Мищенко, Мороз и Долгов.

"Целью создания и деятельности преступного сообщества являлось похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений", - заявили в ведомстве.

Так, по данным прокуратуры, членами банды в 2020 году в Челябинске похищен предприниматель "с целью завладения его электронно-вычислительной техникой, при помощи которой злоумышленники получили доступ к его криптовалюте и совершили хищение биткоинов на сумму более 50 млн рублей".

"Также участниками преступной организации на территории России совершено покушение на похищение участника народного ополчения ДНР. В Донецкой Народной Республике они совершили покушение на убийство сотрудника полиции, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие. Кроме того, указанными лицами совершались незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, контрабанда огнестрельного оружия", - добавили в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Байдалы, Мищенко, Шиманского и ряда неустановленных лиц, находящихся на территории Украины, продолжается.