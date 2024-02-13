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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Вулкан Эбеко на Северных Курилах дважды за день выбросил пепел

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Второй за день выброс пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник.

"На вулкане Эбеко произошел второй пепловый выброс. В 12:17 по сахалинскому времени (04:17 мск) от группы КVERT (Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН - ИФ) поступила информация о том, что на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние более 5 км. В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался.

Утром во вторник Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3 км.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Сахалинская область Парамушир Эбеко
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