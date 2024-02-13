Володин отверг предложение обсудить с Киевом обмен останков Столыпина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Невозможно согласиться с предложением Киева обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина нельзя, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев, - сообщил он. - Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное - невозможно".

Он напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений, и в завещании задолго до смерти он говорил о желании "быть погребенным там, где меня убьют"; его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра - в Киеве, где он был застрелен.

"На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990-2000-е годы - многочисленные сменяющиеся правители Украины", - написал Володин.