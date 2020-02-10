В РФ предложили выкупить у Украины останки советского разведчика Кузнецова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - С учетом отказа украинских властей отдавать останки героя Советского Союза Николая Кузнецова, в России, возможно, будет организован сбор средств для того, чтобы их выкупить, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Многократно сегодняшними властями Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД - не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик", - цитируют Хинштейна в пресс-службе партии в понедельник.

В связи с этим депутат сообщил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков советского разведчика либо по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона РФ, тесно связанного с памятью об этом "выдающемся человеке и отважном Герое".

"Позиция украинских, в частности львовских властей, выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки", - заметил замсекретаря генсовета партии.

Ранее в феврале стало известно, что исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении останков Кузнецова. "Есть предложение отложить этот вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ... Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Ранее с просьбой о перезахоронении праха Кузнецова к властям Львова и области обращалось руководство Свердловской области РФ.

История разведчика Кузнецова

Николай Кузнецов - советский разведчик, действовавший во время Второй мировой войны на территории западной Украины. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии Галицкой администрации Генриха Шнайдера, подбросив сфабрикованный документ, в котором якобы говорилось о приказе организаторов ОУН (запрещена в РФ) убить Брауэра. Следствием стал ряд карательных мер нацистов против украинских националистов.

Погиб в марте 1944 года, по разным данным, либо после перестрелки с бойцами УПА (запрещена в РФ), либо подорвал себя гранатой. Указом президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен на Холме Славы во Львове, где покоятся русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой.

Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма. Ответственность за один из них взяли участники украинской националистической праворадикальной организации С14. Координатор организации объяснил эти действия тем, что Кузнецов на оккупированных нацистами территориях устраивал теракты против украинского населения, а также переодевался в форму бойцов УПА для ее дискредитации.