НАК сообщил о пресечении более 400 террористических преступлений с начала СВО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников отмечает усиление работы иностранных спецслужб по вербовке россиян и вовлечению их в диверсионную и террористическую деятельность.

"Бортников отметил, что международные террористические организации в условиях специальной военной операции активизировали вербовочную деятельность в сети Интернет, пытаясь найти среди населения России потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников", - сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета.

В комитете отметили, что западные спецслужбы и "подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность".

"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами", - заявили в НАК.

В НАК сообщили, что в 73 субъектах РФ созданы центры информационной безопасности молодежи, осуществляющие мониторинг Интернета.

С февраля 2022 года Роскомнадзором заблокировано или удалено свыше 37 тыс. материалов, связанных с деятельностью украинских радикальных организаций, а также содержащих призывы к антиобщественным проявлениям.

"Всего в сети Интернет выявлено и удалено более 360 тыс. экстремистских материалов, заблокирован доступ к 70 тыс. страниц", - сообщили в НАК.

Участники заседания комитета "акцентировали внимание на необходимости усиления защиты российской медиасреды от деструктивных посягательств".

Также на заседании были выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности системы защиты информационного пространства в условиях проведения специальной военной операции и предстоящих выборов президента РФ.