Беговое приложение Adidas перестанет работать в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Популярное беговое приложение adidas Running (Runtastic) прекращает работу в РФ.

"Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учетная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 г.", - говорится в уведомлении, разосланном пользователям приложения во вторник.

Российским клиентам adidas Running желает "дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях".

Работу своих российских магазинов и онлайн-продажи в РФ Adidas прекратил еще в марте 2022 года, в первой волне глобальных компаний, принявших решение покинуть российский рынок в связи с украинским конфликтом.