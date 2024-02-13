Минобороны РФ сообщило об улучшении положения войск на краснолиманском направлении

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки улучшили положение на краснолиманском направлении, заняли более выгодные рубежи на донецком участке, отразили атаки украинских войск на ряде направлений специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери противника на краснолиманском направлении составили "до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также боевая машина РСЗО "Град"".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

На ряде направлений отражены атаки ВСУ, информирует Минобороны России.

В частности, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Противник потерял до 180-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сказано в сообщении.

"Кроме того, отражены пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка Донецкой народной республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 325-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей", - говорится в сводке.

Российские военные за сутки нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком и херсонском направлениях, уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины на данном направлении составили: до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

"На херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбиты 63 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой народной республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда HIMARS.

В ведомстве заявили, что за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12292 беспилотных летательных аппарата, 464 зенитных ракетных комплекса, 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18574 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве обороны РФ.