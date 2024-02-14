В Москве в 2024 году благоустроят территории у 34 транспортных объектов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году будут благоустроены территории возле 34 транспортных объектов.

"Среди них 8 станций метро, 9 станций МЦД и 4 транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 га", - написал мэр в своем телеграм-канале утром в среду.

Он добавил, что работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идет не первый год. Так, в 2023 году было обустроено 564,5 га вокруг 58 транспортных объектов.