РЖД просят ужесточить наказание за нарушение ПДД из-за аварий на ж/д переездах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" обеспокоено ростом автомобильных аварий на ж/д переездах и просит правительство ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе итогового за 2023 год заседания правления в среду.

По его словам, уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает озабоченность. "Только за 2023 г. количество происшествий, в том числе с летальным исходом, выросло на 12% и составило 245 случаев, погибло 54 человека. В 100% случаев зафиксирована вина автомобилистов", - сообщил Белозеров.

"Мы вынуждены предлагать непопулярные меры, связанные с ужесточением наказания. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ, и я просил бы поддержать наше предложение", - подчеркнул топ-менеджер.