Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

РЖД просят ужесточить наказание за нарушение ПДД из-за аварий на ж/д переездах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" обеспокоено ростом автомобильных аварий на ж/д переездах и просит правительство ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе итогового за 2023 год заседания правления в среду.

По его словам, уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает озабоченность. "Только за 2023 г. количество происшествий, в том числе с летальным исходом, выросло на 12% и составило 245 случаев, погибло 54 человека. В 100% случаев зафиксирована вина автомобилистов", - сообщил Белозеров.

"Мы вынуждены предлагать непопулярные меры, связанные с ужесточением наказания. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ, и я просил бы поддержать наше предложение", - подчеркнул топ-менеджер.

РЖД Олег Белозеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Армения не получала от РФ данных по ситуации с отравлением минералкой "Джермук"

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит

Набиуллина сообщила, что все больше людей переводят мошенникам взятое в кредит

Путин подписал закон об изменении подсудности дел об экстремистских материалах

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"

Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу "наливаек"

Военные РФ сообщили об уничтожении девяти украинских дронов над регионами России

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России Уиланом

Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля

Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля

В Анапе частично обрушилась крыша загоревшейся многоэтажки

Что произошло за день: вторник, 13 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });