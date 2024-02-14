В РФ с начала года произошло 13 тыс. пожаров, в них погибли 1,4 тыс. человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более 13 тыс. пожаров унесли в России жизни около 1,5 тыс. человек за полтора месяца 2024 года, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

"Произошло более 13 тыс. пожаров. Это на 2 тыс. пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но, к сожалению, погибло более 1 400 человек, из которых более 60 - дети", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Охотенко отметил, что в настоящее время число гибнущих детей растет. "Случаи, когда родители оставляют детей без присмотра, фиксируются все чаще и чаще. Причиной пожара в этой ситуации может быть как детская шалость с огнем, так и неисправность электропроводки и нагревательных электроприборов", - сказал он.