Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки вертолете Ми-24 и 98 дронах ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили вертолёт и почти сто беспилотников украинской армии в районах проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за сутки "уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах, говорится в сводке.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 570 самолётов, 266 вертолётов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники противника, информирует Минобороны России.

Российские военные улучшили положение на краснолиманском и южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на донецком, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных потери армии Украины составили: до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что потери украинской армии составили: до 360 военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два пункта управления беспилотниками, а также четыре склада боеприпасов.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ составили: до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области", - заявили в военном ведомстве.

По их данным, потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".