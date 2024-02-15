Энергоснабжение нарушено в нескольких районах Орловской области из-за непогоды
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные бригады восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в ряде населённых пунктов Орловской области, сообщила пресс-служба облправительства.
Максимальное число нарушений зафиксировано в Знаменском, Ливенском, Болховском, Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Покровском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Свердловском районах и в Орловском муниципальном округе.
По состоянию на 7:00 четверга оставались не подключенными 3 963 дома в Болховском, Залегощенском, Покровском, Урицком, Свердловском районах и в Орловском муниципальном округе.
Отмечается, что ситуация ухудшается из-за падения деревьев и порыва линий электропередачи.