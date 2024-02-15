Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг утром нанесли удар высокоточным оружием по ряду предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а целями стали предприятия, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов.

Также нанесен удар по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ, добавили в Минобороны РФ.

Также российские военные заявили, что сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Краматорска в Донецкой народной республике.

По данным ведомства, в течение суток также перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM. Также уничтожено 95 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.