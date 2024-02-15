Путин назвал танк Т-90 "Прорыв" лучшим в мире

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, однако поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.

Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. "Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия.

По его мнению, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире без всякого преувеличения". "И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает - лучшая машина в мире", - сказал Путин, добавив, что эту машину "надо развивать".

"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - сказал Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".