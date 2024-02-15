Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин назвал танк Т-90 "Прорыв" лучшим в мире

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, однако поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.

Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. "Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия.

По его мнению, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире без всякого преувеличения". "И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает - лучшая машина в мире", - сказал Путин, добавив, что эту машину "надо развивать".

"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - сказал Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".

Владимир Путин Уралвагонзавод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 15 февраля

В Думе перенесли вступление в силу закона о самозапрете кредитов на 2025 год

В Думе перенесли вступление в силу закона о самозапрете кредитов на 2025 год

Потушен пожар на нефтебазе в Курской области

Акционеры "Детского мира" согласились на ликвидацию ПАО

Акционеры "Детского мира" согласились на ликвидацию ПАО

Снегопад в Москве продолжится, но немного ослабеет

В Думу внесен законопроект о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Басманный суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову

Басманный суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову

Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина

Шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии

В Белгороде число погибших увеличилось до шести

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });