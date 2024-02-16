Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Мишустин подписал распоряжение для строительства АЭС малой мощности возле Кючуса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, необходимое для строительства АЭС малой мощности (АСММ) возле золоторудного проекта Кючус в Якутии.

Распоряжение правительства, которым участок земель лесного фонда переведен в новую категорию для размещения АСММ, опубликовано на портале правовых актов.

В "Росатоме" "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет о проекте малой АЭС госкорпорации, которая поставит электроэнергию в том числе для золоторудного месторождения Кючус.

Как сообщалось ранее, ввод станции намечен на 2028 год.

Кючус - крупный золоторудный проект, принадлежащий полиметаллическому холдингу "Селигдар". Запасы месторождения составляют 175 тонн золота, после доразведки месторождения и его флангов ожидается прирост запасов до 250-280 тонн золота. Предварительно "Селигдар" оценивал capex Кючуса в 40 млрд рублей при добыче 3 млн тонн руды и производстве 10 тонн золота в год.

Кючус Михаил Мишустин Якутия Росатом Селигдар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД назвал саморазоблачительной моментальную реакцию Запада на смерть Навального

За рекламу на ресурсах иноагентов будет грозить до двух лет лишения свободы

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Ямальские медики сообщили, что Навального пытались реанимировать более получаса

Путину доложили о смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

В Кремле заявили, что ФСИН выясняет причины смерти Навального

Управление ФСИН сообщило о смерти Навального

Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });