Мишустин подписал распоряжение для строительства АЭС малой мощности возле Кючуса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, необходимое для строительства АЭС малой мощности (АСММ) возле золоторудного проекта Кючус в Якутии.

Распоряжение правительства, которым участок земель лесного фонда переведен в новую категорию для размещения АСММ, опубликовано на портале правовых актов.

В "Росатоме" "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет о проекте малой АЭС госкорпорации, которая поставит электроэнергию в том числе для золоторудного месторождения Кючус.

Как сообщалось ранее, ввод станции намечен на 2028 год.

Кючус - крупный золоторудный проект, принадлежащий полиметаллическому холдингу "Селигдар". Запасы месторождения составляют 175 тонн золота, после доразведки месторождения и его флангов ожидается прирост запасов до 250-280 тонн золота. Предварительно "Селигдар" оценивал capex Кючуса в 40 млрд рублей при добыче 3 млн тонн руды и производстве 10 тонн золота в год.