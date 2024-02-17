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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

В Ижевске произошел крупный пожар в производственном здании

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пожар возник в производственном здании в Ижевске, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе 2л. Установлено, что происходит возгорание производственного здания предварительно на площади 2,8 тыс. кв.м. Для ликвидации пожара проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших пока не поступало.

К тушению пожара привлечены 59 человек и 21 единица техники.

МЧС Удмуртия Ижевск
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