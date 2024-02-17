В Грузии задержан мужчина, заявивший об угрозе взрыва на рейсе Кутаиси-Барселона

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила в субботу о задержании мужчины, который 14 февраля совершил анонимный звонок и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту рейса Кутаиси-Барселона.

По сообщению СГБ, задержан гражданин Грузии. Он звонил в главный офис расположенной в Венгрии авиакомпании Wizz Air.

"В соответствии с полученным сообщением рейс номер W66417 Кутаиси-Барселона был возвращен в Кутаисский международный аэропорт, где СГБ совместно с МВД оперативно осуществили все необходимые и неотложные специальные меры, предусмотренные протоколом. Никаких взрывных устройств или веществ на борту указанного рейса обнаружено не было", - сказано в сообщении.

Как заявляют в СГБ, расследование ведется по факту ложного сообщения о терроризме, что подразумевает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет либо от 6 до 9 лет.