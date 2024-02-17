Минобороны РФ сообщило об ударах по складам и технике ВСУ на аэродромах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200.

В Минобороны РФ заявили, что уничтожены 47 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Российские военные сообщили, что улучшили свое положение на четырех направлениях: купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ( ДНР) и Червоная Диброва ( ЛНР).

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение силам ВСУ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской Области, Золотая Балка и Змиевка Херсонской области", - отмечается в сообщении.