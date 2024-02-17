Сбитые в Воронежской области беспилотники не несли взрывоопасные элементы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сбитые над Воронежской областью в субботу беспилотники не содержали взрывчатых веществ, сообщил губернатор Александр Гусев.

"По информации ГУ МВД, обследование обломков всех БПЛА уже произведено. Взрывчатых веществ не обнаружено, угрозы населению фрагменты не представляют. Все данные переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства", - написала Гусев в своем телеграм-канале.

Ранее Гусев сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников была повреждена кровля частного дома в Воронеже. Пострадавших нет.

В субботу утром Минобороны России сообщило о пресечении ночью попытки атаки объектов на территории РФ тридцатью тремя украинскими беспилотниками самолетного типа. Четыре из них были перехвачены и уничтожены над Воронежской областью.