Открытое горение на складах в Кузбассе ликвидировано

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях в Кемеровской области, сообщили в МЧС РФ в воскресенье.

"В Кемерово сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд, уточнили в ведомстве.

О пожаре на складах в Кузбассе стало известно накануне вечером.

Как сообщало МЧС РФ, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, внутри складских помещений находятся легковоспламеняющиеся жидкости, по предварительным данным, пострадавших нет.