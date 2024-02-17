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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Кузбассе горят склады на площади 1,5 тыс. кв. м

Задействован пожарный поезд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в складских помещениях в Кемеровской области, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Возгорание произошло в складских помещениях. Огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м. Предварительно, люди вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении задействовано 80 человек и 17 единиц техники.

"Внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Пожарные МЧС России работают с соблюдением техники безопасности. К тушению привлечен пожарный поезд", - добавили в ведомстве.

Кузбасс МЧС России
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