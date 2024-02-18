Свыше 20 человек спасены на Сахалине с оторвавшейся льдины

Помощи ждут еще 50

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасателям на Сахалине к полудню удалось доставить на берег с оторвавшейся льдины более 20 человек, еще около полусотни дрейфуют в море, сообщает главк МЧС РФ по Сахалинской области.

"На берег доставлен 21 человек. В село Стародубское дополнительно выехали спасатели (...) На 13.00 (местное) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным на оторвавшемся льду остаются около 50 человек", - говорится в релизе.

Как сообщалось, утром группа людей оказалась на оторвавшейся льдине. Изначально сообщалось, что помощи ждут 14 человек.