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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Свыше 20 человек спасены на Сахалине с оторвавшейся льдины

Помощи ждут еще 50

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасателям на Сахалине к полудню удалось доставить на берег с оторвавшейся льдины более 20 человек, еще около полусотни дрейфуют в море, сообщает главк МЧС РФ по Сахалинской области.

"На берег доставлен 21 человек. В село Стародубское дополнительно выехали спасатели (...) На 13.00 (местное) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным на оторвавшемся льду остаются около 50 человек", - говорится в релизе.

Как сообщалось, утром группа людей оказалась на оторвавшейся льдине. Изначально сообщалось, что помощи ждут 14 человек.

МЧС России Сахалин
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