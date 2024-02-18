На Сахалине более десяти человек оказались в море на оторвавшейся льдине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасательная операция проводится в воскресенье на Сахалине, где унесло в море льдину с людьми, сообщает региональный главк МЧС России.

"Утром поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали спасатели Стародубского поста с лодкой и снегоходом, сотрудники ГИМС Долинского района и спасатели ПСО им. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с техникой.