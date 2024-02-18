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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Военные РФ сообщили, что заняты более выгодные позиции на херсонском направлении

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российским силам удалось занять более выгодные позиции на херсонском направлении, в том числе в районе Работино Запорожской области.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что на купянском направлении нанесено поражение украинским силам в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Красное и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны РФ сообщило, что также наносились удары по украинским подразделениям на краснолиманском и южнодонецком направлениях: потери ВСУ составили в общей сложности до 290 человек, три танка и другая техника.

Российские Вооруженные силы уничтожили пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах", - сказано в сообщении.

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Минобороны РФ Украина
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