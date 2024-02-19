Тинькофф банк начинает работать в Крыму

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк с 20 февраля начинает доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, сообщили "Интерфаксу" в службе поддержки банка.

Встречи будут проходить в Симферополе и Севастополе. Предполагается, что карты будет доставлять представитель банка.

В июле 2023 года Тинькофф банк подпал под блокирующие санкции США и Канады, в феврале того же года был включен в санкционные списки ЕС, в мае - Великобритании.

Сейчас в Крыму работает семь банков: Сбербанк, Промсвязьбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), АБ "Россия", Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР).