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Директор "Ленфильма" Щербаков объявлен в розыск в РФ

Директор "Ленфильма" Щербаков объявлен в розыск в РФ
Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова.

Соответствующая карточка с данными Щербакова появилась в базе розыска министерства.

Согласно данным, Федор Николаевич Щербаков 1979 года рождения разыскивается по статье УК РФ. При этом в МВД не уточнили, по какому именно делу Щербаков объявлен в розыск.

Щербаков возглавил киностудию в сентябре 2020 года, сменив на этом посту исполняющую обязанности генерального директора киностудии "Ленфильм" Инессу Юрченко.

Согласно данным из открытых источников, Щербаков ранее занимал пост генерального директора Медиахолдинга 1st MediaInvest.

МВД Ленфильм Федор Щербаков
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