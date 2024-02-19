Директор "Ленфильма" Щербаков объявлен в розыск в РФ

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова.

Соответствующая карточка с данными Щербакова появилась в базе розыска министерства.

Согласно данным, Федор Николаевич Щербаков 1979 года рождения разыскивается по статье УК РФ. При этом в МВД не уточнили, по какому именно делу Щербаков объявлен в розыск.

Щербаков возглавил киностудию в сентябре 2020 года, сменив на этом посту исполняющую обязанности генерального директора киностудии "Ленфильм" Инессу Юрченко.

Согласно данным из открытых источников, Щербаков ранее занимал пост генерального директора Медиахолдинга 1st MediaInvest.