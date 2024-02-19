Polymetal отложил рассмотрение вопроса о дивидендах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Polymetal откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая, заявил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции.

Решения по дивидендам - как за этот год, так и дивполитика на будущее - будут частью стратегии распределения капитала, которая в свою очередь логично вытекает из общей стратегии компании, пояснил Несис. "Поэтому мы сейчас не принимаем никакого решения по дивидендам, совет директоров откладывает это решение примерно до мая, когда появится возможность обсудить и одобрить стратегию, политику распределения капитала и принять конкретные решения по дивидендам", - отметил он.

Ранее Несис говорил, что совет директоров Polymetal может, как обычно, рассмотреть годовые дивиденды в марте, вместе с отчетностью по МСФО.

В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

Polymetal объявил в понедельник, что заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса.

Крупнейшим акционером Polymetal сейчас является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).