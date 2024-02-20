Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит проект закона о запрете на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"В первом чтении будет рассмотрен законопроект о запрете для иностранных агентов рекламы физических и юридических лиц, скорее всего, с этого заседание и начнется", - сказал Жуков журналистам.

Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в соответствии с предлагаемыми поправками в ФЗ "О рекламе", "не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента". "Это касается любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей. Законопроектом также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов", - процитировали в пресс-службе Госдумы слова Володина.

По его словам, только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. "Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил Володин.