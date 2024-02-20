Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Калужской и Брянской областями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российское Минобороны сообщило, что над Брянской и Калужской областями был нейтрализованы беспилотники.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", - сказано в сообщении.

Перед этим пресс-служба ведомства сообщила, что в Брянской области ночью были сбиты три беспилотника.

"Дежурными средствами ПВО все беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - говорилось в пресс-релизе.

Как сообщил утром в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник самолетного типа был сбит в Сухиничском районе. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.