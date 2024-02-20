Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

"Ростех" поставил военным первую в 2024 году партию БМП-3

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") сообщил о поставках Минобороны РФ первой в этом году партии боевых машин пехоты БМП-3.

"Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами.

По данным холдинга, в 2023 году "Курганмашзавод" досрочно закрыл государственные контракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ и удвоил объемы выпуска военной продукции по сравнению с показателями 2022 года.

Ростех Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Гражданка США и РФ арестована в Екатеринбурге по обвинению в госизмене

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });