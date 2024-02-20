"Ростех" поставил военным первую в 2024 году партию БМП-3

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") сообщил о поставках Минобороны РФ первой в этом году партии боевых машин пехоты БМП-3.

"Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что каждый экземпляр оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами.

По данным холдинга, в 2023 году "Курганмашзавод" досрочно закрыл государственные контракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ и удвоил объемы выпуска военной продукции по сравнению с показателями 2022 года.