Кремль назвал беспрецедентным давление на Белград из-за отношений с Москвой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Давление на Белград из-за отношений с Москвой постоянно оказывается и носит беспрецедентный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем точно, что на Белград и так постоянно оказывается очень сильное давление. И это не связано с чьими-то смертями", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что после смерти заключенного Алексея Навального позиция Белграда по отношению к Москве может осложниться из-за того, что на его страну будут оказывать больше давления.

"Это давление оказывается постоянно. Это давление достаточно беспрецедентное", - добавил пресс-секретарь российского лидера.