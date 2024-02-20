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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В Волгоградской области произошла разгерметизация нефтепровода

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области произошла разгерметизация действующего нефтепровода цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) №3 "Котовский" системы промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Об инциденте ведомство узнало от ООО "РИТЭК" ТПП "Волгограднефтегаз".

"В ходе осмотра было зафиксировано загрязнение почвы нефтепродуктами, площадь составила более 800 кв. метров в результате разгерметизации нефтепровода", - говорится в сообщении.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Волгоградской области провели замеры площади загрязненного участка и отбор проб почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ в ней.

Росприроднадзор Камышинский район Волгоградская область Волгограднефтегаз
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