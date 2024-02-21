Правительство РФ направило 440 млн руб. на развитие донорства костного мозга

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На развитие донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток из федерального бюджета направили 440 млн рублей, сообщается в среду на сайте правительства РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на организацию работы лабораторий, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству России. Они занимаются забором крови у доноров и последующим типированием образцов костного мозга. Такая работа нужна для того, чтобы быстро находить подходящих доноров для больных.

"На сегодняшний день в лабораториях накоплено уже 40 тыс. образцов, ожидающих типирования. После окончания этой процедуры они будут направлены в Федеральный регистр доноров костного мозга. По оценкам специалистов, минимальный необходимый размер регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для России должен составлять не менее 500 тыс. образцов. Таким образом, донорским материалом будут обеспечены 90% российских пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга", - отмечается на сайте.

Система Федерального регистра доноров костного мозга работает с сентября 2022 года.