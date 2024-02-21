Что произошло за день: среда, 21 февраля

Киви банк лишен лицензии, согласован очередной пакет санкций ЕС против России, суд постановил истребовать активы "Рольфа" в пользу государства

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киви банк лишился лицензии. ЦБ РФ объяснил решение тем, что банк был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, переводы в пользу криптообменников и нелегальных онлайн-казино, а также открывал QIWI-кошельки без ведома людей. Банк приостановил пополнение кошельков и переводы с них, в среду офисы были закрыты. По предварительной оценке ЦБ РФ, средств Киви банка должно хватить для возврата денег с кошельков. По итогам торгов на Московской бирже расписки Qiwi обвалились на 36% (до 308 рублей - уровня августа 2022 года).

- Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ, его утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

- Суд Санкт-Петербурга постановил истребовать активы автодилера "Рольф" в пользу РФ. Таким образом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ. Активы изымаются как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- Госдума денонсировала соглашение между СССР и Великобританией о вылове рыбы, которое было подписано в Москве 25 мая 1956 года.

- Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи 27 ноября в связи с подложным заявлением о ее банкротстве.

- ФСБ заявила о причастности британской организации British Council к разведдеятельности, в частности, о использовании беженцев "для получения разведывательной информации военно-политического характера".

- Совет Федерации одобрил закон о возможности самозапрета на выдачу кредитов, которая появится с 1 марта 2025 года.

- Рекорд высоты снежного покрова в Москве был побит 20 февраля: теперь он на уровне 64 сантиметров. Ранее рекордная высота в 61 сантиметр наблюдалась в 1902 году.