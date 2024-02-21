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ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи

ЦБ РФ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи
Офис СПБ Биржи в Москве
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи 27 ноября в связи с подложным заявлением о ее банкротстве, говорится в сообщении регулятора.

После открытия основной торговой сессии 27 ноября в течение 19 минут произошло резкое снижение цены акций: на Московской бирже - на 35,8%, на СПБ бирже - на 13,4%, напоминает ЦБ.

"Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки", - отмечает ЦБ.

Как показала проверка, СПБ биржа не подавала заявления о банкротстве.

"Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО "СПБ биржа" и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел - общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение", - добавил регулятор.

Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком, указывает ЦБ. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Банк России СПБ биржа ЦБ РФ
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