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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Генпрокуратура вернула в Россию моряков, оказавшихся без документов в Мозамбике

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась возвращения в страну двух моряков, оказавшихся без необходимых документов в Мозамбике.

Как рассказали в надзорном ведомстве, моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов на протяжении нескольких месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту Мапуту.

"По поручению генпрокурора России было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. А их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу. Таким образом, члены экипажа оказались "заложниками" финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там пояснили, что оказание помощи морякам со стороны российского посольства было осложнено невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом.

Генпрокуратура РФ Мозамбик
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