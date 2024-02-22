"Почта России" хочет законодательно закрепить правила перевозки посылок самолетами

Авиакомпании - против ее предложений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Почта России" предлагает законодательно закрепить правила перевозки почтовых отправлений авиатранспортом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой компании.

Сейчас посылки перевозятся в рамках договорных отношений с авиакомпаниями. Однако такой порядок не позволяет урегулировать проблемы с загрузкой почты в воздушные суда, полагают в компании. Так, каждый авиаперевозчик самостоятельно определяет приоритетность загрузки своих емкостей, и почта зачастую находится на последних позициях после других видов грузов и багажа. Это приводит к случаям, когда авиакомпании возвращают посылки в терминалы.

Отдельно, по словам источника, "Почта России" выделяет проблемы взаимодействия с авиакомпаниями, работающими в труднодоступных регионах страны. Те, находясь в условиях, близких к монопольным, могут навязывать коммерческие условия перевозки, которые приводят к дополнительным расходам компании.

Ситуацию усугубили антироссийские санкции, которые ударили по авиаотрасли и, как считают в компании, обострили конкуренцию за свободные емкости багажных отсеков самолетов.

На этом фоне "Почта России" предлагает закрепить на нормативном уровне гарантированные объемы загрузки авиатранспорта почтовыми отправлениями - чтобы в договорах предусматривались средние объемы перевозок на месяц вперед. При этом почтовые отправления в пределах согласованных гарантированных норм почтовой загрузки должны иметь приоритет в перевозке перед иными коммерческими грузами воздушного судна.

Для установления единообразных подходов к перевозке почты и возможности оперативного разрешения споров между участниками этого процесса "Почта России" считает необходимым зафиксировать в правилах отдельные существенные условия договоров. В частности, определить ответственность сторон, порядок урегулирования споров, требования к документам.

По словам источника, компания также предлагает предусмотреть порядок обработки почты в аэропортах вне их рабочего графика. Это связано с тем, что в некоторых аэропортах (в первую очередь - в отдаленных и труднодоступных регионах) невозможно осуществить погрузку/выгрузку отправлений вне времени их работы. Из-за этого возникают риски нарушения контрольных сроков доставки почты и затаривания производственных помещений.

Подготовленный проект правил перевозки "отражает современные реалии", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России". Действовавшие "со времен СССР правила перевозки почты воздушным транспортом утратили силу в 2021 году", сказали в компании.

Опрошенные агентством перевозчики между тем не видят необходимости что-то менять.

"В авиакомпании ознакомились с предложением "Почты России". Нас устраивает текущий порядок взаимодействия, - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний". - Мы пассажирская авиакомпания, и приоритет перевозки у нас выстроен следующим образом: пассажир, багаж, почта, груз. Таким образом, почта имеет преимущество перед грузом при перевозке, но мы не можем загружать воздушное судно больше, чем рассчитали специалисты по загрузке и центровке. При этом всегда стараемся отправить почту как можно скорее".

При запросе от диспетчеров "Почты России" на увеличение согласованного лимита на конкретный рейс и наличии технической возможности компания идет навстречу и организует такую перевозку, отметили в "Уральских авиалиниях": "Претензий от "Почты России" по срокам доставки к нам не поступает".

"Как авиакомпанию, предоставляющую услуги по перевозке грузов и почты многим заказчикам, нас устраивает текущее равноправное состояние дел на рынке", - заявили в пресс-службе Smartavia. Кроме почты, компания принимает к перевозке гуманитарные, скоропортящиеся грузы, груз "200" и "выстраивает приоритетность самостоятельно в зависимости от целого ряда факторов".

В "Аэрофлоте" и вовсе считают, что "Почта России" пытается закрепить законодательно "более выгодные для себя условия авиаперевозок". "Вопрос о приоритизации отправок почтовых отправлений должен быть основан на взаимовыгодных партнерских отношениях всех участников авиаперевозки, с упором на коммерческую составляющую", - отметили в пресс-службе компании.

Практика планирования коммерческой загрузки в "Аэрофлоте" при перевозках почтовых отправлений на территории РФ "базируется на основе двустороннего соглашения с "Почтой России", с предоставлением гарантированных лимитов почтовой загрузки на каждый маршрут по согласованным ежемесячным заявкам и сезонным тарифам", добавили в компании.