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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин начал полет на ракетоносце Ту-160М

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин начал полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, который носит имя "Илья Муромец".

Самолет с президентом взлетел с полосы Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова.

Такие сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М, и поднялся в спецкостюме на борт.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, президент накануне решил совершить полет после того, как осмотрел Ту-160М и поднялся в его кабину. "Сейчас будет полет", - сказал Песков.

Песков также сообщал журналистам, что этот полет продлится до 40 минут. В ответ на вопрос о маршруте он сказал: "Военная тайна".

Владимир Путин Ту-160М
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