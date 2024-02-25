Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в воскресенье вечером, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошел час. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.