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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в воскресенье вечером, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошел час. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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