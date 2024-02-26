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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

В РФ задержали 49 человек, подозреваемых в финансировании боевиков в Сирии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании почти 50 человек в регионах РФ, подозреваемых в финансировании боевиков запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом Российской Федерации ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирийской Арабской Республике", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, в 22 российских регионах задержаны 49 участников террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств действующим в Сирии боевикам.

"Кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности", - подчеркнули в ЦОС.

Следственными органами возбуждены уголовные дела, добавили в ФСБ.

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