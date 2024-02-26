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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

В Кремле не увидели ничего принципиально нового в очередном пакете санкций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии новых моментов в очередном пакете санкций против РФ.

"Ничего принципиально нового не было озвучено, и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейская экономика и интересы американских компаний косвенно страдают от антироссийских санкций.

При этом Песков заявил, что российская экономика показала свою устойчивость, что подтверждают и представители США.

"Она адаптировалась, и она продолжает свое развитие", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков
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