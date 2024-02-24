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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Минфин США внес "Совкомфлот" в список SDN

Под ограничения также попали 14 танкеров

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", сообщило в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Кроме того, в черный список (SDN List) попали 14 нефтяных танкеров под флагами Панамы и Габона, которые, как говорится в сообщении OFAC, связаны с "Совкомфлотом".

США накануне ужесточили антироссийские санкции. Как заявили в американском Минфине, в санкционные списки включены около 590 физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, содействуют получению Россией в будущем дополнительных доходов от энергоресурсов.

SDN List OFAC Минфин США Совкомфлот
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