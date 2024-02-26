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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета РФ (СКР) на 514 единиц - до 23 017 человек.

Соответствующий документ о внесении изменений в указ "Вопросы деятельности Следственного комитета РФ" опубликован в понедельник на портале правовых актов.

"(Установить - ИФ) штатную численность Следственного комитета РФ (кроме военных следственных органов Следственного комитета РФ) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 270 человек", - говорится в документе.

Согласно предыдущему указу, общая штатная численность СКР составляла 22 503 человека.

Владимир Путин СКР
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