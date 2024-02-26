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Минюст просит суд ликвидировать Петербургское общество эстонской культуры

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск о ликвидации местного общества эстонской культуры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

"Суд зарегистрировал заявление Главного управления министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры". Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ", - говорится в сообщении.

Иск принят к производству, назначено судебное заседание.

Почему Минюст требует ликвидации данной организации, не уточняется.

Санкт-Петербургское общество эстонской культуры было зарегистрировано в 1992 году и, как сообщается на сайте организации, занималось деятельностью, направленной на "сохранение этнической самобытности эстонцев", проживающих в северной столице, эстонского языка и традиций, поддержание связей с этой страной в области культуры, науки и искусства.

Петербург Эстония Минюст РФ
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