Проект 920-километрового газопровода "Ухта - Чебоксары" отложен

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Проект строительства 920-километрового газопровода "Ухта - Чебоксары" исключен из актуальных планов развития газотранспортной системы России.

Правительство РФ распоряжением N406-р от 21 февраля внесло соответствующее исключение из Схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению 10-летней давности (от 13 августа 2013 г. N1416-р), протяженность газопровода должна была составить 920 км, диаметр - 1420 мм, проектный среднегодовой объем транспортировки - 37 млрд куб. метров. Магистраль планировалось построить в период с января 2025 по январь 2027 года.

Строительство перемычки могло обеспечить возможности перераспределения потоков газа между "Северным" и "Центральным" газотранспортными коридорами с учетом развития добычи "Газпрома" (MOEX: GAZP) на месторождениях полуострова Ямал и обеспечения надежности газоснабжения потребителей Центрального региона. Рассматривалась трассировка магистрали через Республику Коми, Кировскую область, Республику Марий Эл и Чувашию. "Северный" и "Центральный" газотранспортный коридоры уже связывает одна перемычка - Починки-Грязовец. Вопрос строительства магистрали прорабатывался как один из вариантов развития ГТС и было принято решение, что на сегодняшний день в ней нет необходимости.

Схема территориального планирования РФ - обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития РФ ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.