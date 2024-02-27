Фондовые индексы США завершили сессию в минусе

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи с маскотом популярной баскетбольной команды "Гарлем Глобтроттерс" Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Данные министерства торговли США, обнародованные в понедельник, показали менее значительный, чем ожидалось, рост продаж новостроек в стране в прошлом месяце.

Продажи новых домов в Штатах в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

"Мы воодушевлены подъемом фондового рынка в начале этого года, который в значительной мере обусловлен более сильными, чем ожидалось, корпоративными отчетами, а также ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, - отмечает главный инвестиционный директор Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкл Ландсберг. - Эти факторы помогают нивелировать влияние на рынок опасений трейдеров, связанных с отсрочкой смягчения политики ФРС из-за устойчивой инфляции".

Акции Alcoa Corp. подешевели на 4,5% по итогам торгов в понедельник. Американский производитель алюминия сообщил, что направил предложение о покупке австралийской Alumina, которую оценивает в 3,35 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд). Совет директоров Alumina рекомендовал акционерам принять предложение.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. снизились в цене на 0,3%. В конце прошлой недели стало известно, что главный исполнительный директор банка Джейми Даймон впервые продал его акции.

В понедельник Citigroup Inc. назначил главой банковского направления топ-менеджера JPMorgan Вишваса Рагхавана. Citi сообщил, что 57-летний Рагхаван начнет работу в банке этим летом. Рагхаван, работавший в JPMorgan с 2000 года, в январе стал единственным руководителем глобального подразделения фининститута в сфере инвестиционно-банковских услуг. Ранее он был соруководителем этого бизнеса вместе с Джимом Кейси.

Акции Citigroup подешевели на 1%.

Стоимость бумаг Domino's Pizza Inc. выросла на 5,9%. Квартальная чистая прибыль сети пиццерий превзошла прогнозы рынка, однако выручка не оправдала ожиданий. Совет директоров Domino's Pizza одобрил повышение квартальных дивидендов на 25%, до $1,51 на акцию, и дополнительный buyback на $1 млрд.

Акции Broadcom Inc. подорожали на 1%. Инвесткомпания KKR & Co. сообщила, что покупает у Broadcom бизнес в сфере EUC-решений (вычислительные возможности для конечных пользователей) за $4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 62,3 пункта (0,16%) и составил 39069,23 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 19,27 пункта (0,38%) - до 5069,53 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 20,57 пункта (0,13%) и составил 15976,25 пункта.