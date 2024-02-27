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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстанавливается
Фото: Aslanda/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и Роскомнадзор устанавливают причины инцидента, который привел к сбою в работе Telegram и других интернет-сервисов на территории России, в настоящее время их работа восстанавливается, сообщает во вторник пресс-служба министерства.

"Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры. По данным министерства, сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах.

"Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - заявили в ведомстве.

Ранее во вторник пользователи Telegram в РФ стали жаловаться на сбои в работе мессенджера. Сообщения начали поступать около 12.30 по московскому времени, свидетельствуют данные сервиса сбоев от Brand Analitycs. Сбой коснулся мобильного приложения как на iOS, так и на Android, оно находилось в статусе "соединение", сообщения не доставлялись и не отправлялись. При этом десктопная версия работает, убедился корреспондент "Интерфакса".

Массовые сбои наблюдаются в работе Telegram не только в России, но и в некоторых других странах, в частности, в Германии и США, заявили в центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках реализации закона о суверенном Рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра.

Позже профильные ресурсы зафиксировали жалобы на сбои в работе и других приложений.

Операторы связи, в свою очередь, заявили о штатной работы сети и что проблема не на их стороне.

"Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона".

В пресс-службе Tele2 также сообщили о штатной работе сети.

Telegram Минцифры РФ Роскомнадзор
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